شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 87 من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأشار القحطاني إلى أن عمليات الذبح العشوائي كانت تتم في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات ملوثة للذبح وغير صالحة للاستخدام، ودون الفحص الطبي للذبيحة، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة.
وقال المهندس فيصل القحطاني أن البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات مع إحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.
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