اخبار السعوديه

ضبط 87 من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي بالدمام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 87 من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن إدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط 87 مخالفا من العمالة الوافدة، يقومون بممارسة الذبح العشوائي، في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار القحطاني إلى أن عمليات الذبح العشوائي كانت تتم في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات ملوثة للذبح وغير صالحة للاستخدام، ودون الفحص الطبي للذبيحة، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة.

وقال المهندس فيصل القحطاني أن البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات مع إحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 87 من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا