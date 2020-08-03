شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 87 من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن إدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط 87 مخالفا من العمالة الوافدة، يقومون بممارسة الذبح العشوائي، في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار القحطاني إلى أن عمليات الذبح العشوائي كانت تتم في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات ملوثة للذبح وغير صالحة للاستخدام، ودون الفحص الطبي للذبيحة، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة.

وقال المهندس فيصل القحطاني أن البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات مع إحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.