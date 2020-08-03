فيديو.. إيمان تروي مشاعرها عند رؤية الكعبة بعد وفاة أخيها

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبرت الحاجة ” إيمان ” عن مشاعرها الفياضة عندما كتب الله لها الحج هذا العام ورؤية الكعبة بعد وفاة أخيها بسبب فيروس كورونا حيث اعتادت على العمرة والزيارة رفقة أخيها رحمه الله.

مشاعر إيمان في الكعبة

وقالت في مقطع فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة على تويتر إنه بعد وفاة شقيقها فقدت الأمل في إمكانية زيارة بيت الله الحرام لكن حين تم اختيارها للحج هذا العام أيقنت أن هذه رسالة من الله مفادها أنها يمكن أن تزور الكعبة وتحج بإرادة الله حتى دون وجود أخيها على قيد الحياة.

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حج استثنائي

وكانت المملكة قررت إقامة حج هذا العام وفق ضوابط محددة تضمنت تحديد عدد معين من الحجيج من 160 دولة حول العالم وتم توزيع النسبة بين المواطنين بنسبة 30 % والمقيمين في المملكة بنسبة 70 % وفق اشتراطات صحية محددة.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، جداول تفويج منظمة لنقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وأخرى لتفويجهم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية التي تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن وصحي.

واستخدم حجاج بيت الله الحرام، أثناء رميهم لجمرة العقبة الكبرى “حصوات معقمة” جهزتها وزارة الحج والعمرة منذ وقت مبكر وفق الاشتراطات الوقائية والصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لضمان سلامتهم.

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