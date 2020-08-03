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إحرامات النانو في حج 1441.. ما هي إمكاناتها ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الحج والعمرة أنها فضلت استخدام إحرامات النانو التقنية التي ابتكرها متابعات الخليج 365 حمد اليامي خلال موسم الحج الاستثنائي لهذا العام 1441هـ.
إمكانات إحرامات النانو
ونشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف يتضمن معلومات عن إحرامات تقنية النانو والتي تهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الحرمين، ودعم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة أن استخدام هذه الإحرامات جاء أيضًا بهدف دعم المبتكرين السعوديين، ودعم الصناعات الوطنية المتقدمة، مضيفة أن الإحرام لديه العديد من المميزات، منها أنه يمنع تكاثر البكتريا في الإحرام.
ابتكار سعودي
يذكر أنه في عام 2018 تمكن متابعات الخليج 365 حمد اليامي من ابتكار رداء إحرام مضاد للبكتيريا والفيروسات ومزود بتقنية النانو الفضية، ويعمل من خلال طبيعة المواد المستخدمة في حياكته مضادًا للفيروسات، وهو منسوج من القطن بنسبة 100 % ومصنوع بتقنية النانو الحديثة لدرجة أنه قابل للغسيل 90 مرة دون الحاجة إلى إضافة مواد كيميائية من الكلور أو المواد المطهرة والمعقمة الأخرى.
تكريم اليامي مبتكر إحرامات النانو
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