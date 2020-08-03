من هن الـ 10 سعوديات على قائمة فوربس الشرق الأوسط؟

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت مجلة فوربس للأعمال قائمة النساء وراء أقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط 2020 والتي ضمت الرائدات اللاتي تمكنّ من الحفاظ على نجاح علاماتهن التجارية على الرغم من تأثير وباء كوفيد-19 وإجبار الكثير من الشركات على تسريح موظفيها.

وضمت القائمة 10 سيدات سعوديات وهن كالآتي:

1- رزان العزونى، الأولى سعوديًا، والثامنة على قائمة فوربس:

أسست رزان العزوني علامتها التجارية للأزياء التي تحمل اسمها منذ أكثر من عقد من الزمان، وارتدت تصاميمها نجمات مثل إليزابيث بانكس وكيندال جينر، ولديها أكثر من نصف مليون متابع على إنستقرام.

وتتواجد شركتها في السعودية، وقد أسستها عام 2008.

2- أروى البنوي، الثانية سعوديًا، والـ 21 في القائمة:

أسست أروى علامتها التجارية الجاهزة للملابس التي تحمل الاسم نفسه في عام 2015، ويرتدي تصاميمها الفئات الراقية وبعض النجوم مثل جادا سميث وكريس جينير، وتعاونت مع شركات عالمية مثل بيبسي وأديداس وليفي.

وتتواجد شركاتها في كل من السعودية والإمارات.

3- هنيدة الصيرفي، في المرتبة 26 بقائمة فوربس:

هي صاحبة ماركة Honayda للملابس الجاهزة، أسستها عام 2016، وارتدت تصاميمها مشاهير دوليين بما في ذلك بريانكا شوبرا، شاي ميتشل، وأنغام.

وتتواجد شركتها بشكل أساسي في لبنان.

4- نورة آل الشيخ، المرتبة 28 في القائمة:

أطلقت نورة أول خط فاخر للملابس الجاهزة عام 2012، وبيعت تصاميمها في نيويورك ولوس أنجلوس، وتخطط الآن لبناء منصة للتجارة الإلكترونية تتيح لها البيع مباشرة للمستهلكين.

5- دانة محمد العلمي، في المرتبة 29:

دانة محمد العلمي هي المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مجوهرات دانة العلمي، التي تأسست في عام 2015، وارتدت تصاميمها بعض الأميرات.

وهي أيضًا المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة دانة العلمي العالمية ومقرها دبي، والتي تتعاون حاليًا مع شركة الروسا الروسية لإطلاق مزاد بقيمة 100 مليون دولار على ماسة نادرة، وهي كذلك عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، وكذلك لجنة غرفة تجارة جدة لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ولجنة سيدات الأعمال الشباب.

وتتواجد شركاتها في السعودية الإمارات.

6- نورة الفيصل، المرتبة 33 في قائمة فوربس:

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صاحبة براند نوون جواهر، وقد عملت نورة كمصممة مجوهرات لمدة 15 عامًا قبل افتتاح بوتيكها الخاص، نون جويلز، في منطقة التسوق الفاخرة في باريس عام 2015، وتجمع تصاميمها بين الثقافة الفرنسية والعربية.

7- الشهد الشهيل، المرتبة 35:

أطلقت شهد الشهيل وعمتها نعيمة علامة الأزياء الفاخرة Abadia في عام 2017 وارتدت تصاميمها الملكة رانيا ملكة الأردن.

8- منيرة التميمي، المرتبة 37:

صاحبة العلامة التجارية Tamashee للأحذية الراقية في دبي، أسستها عام 2013، ومنذ ذلك الحين شوهدت صنادل الخليج العربي المميزة للعلامة التجارية على المشاهير مثل أحلام الشامسي ونجوم بوليوود مثل أبيشيك باشان.

9- نور التميمي، المرتبة 39:

صاحبة العلامة التجارية The Nou Project، وهو متجر على الإنترنت يعرض فن الفنانين المعاصرين على أحذية رياضية ذات إصدار محدود، وكانت أطلقت العلامة التجارية في Level Shoes في دبي في عام 2017 ، وفي عام 2019 نقلتها إلى المملكة المتحدة لاستهداف سوق جديدة.

وتتواجد شركتها في الإمارات والمملكة المتحدة.

10- فاطمة باطوق، المرتبة 40:

العلامة التجارية Studio55 و TIMA، وتمتلك فاطمة خبرة 15 عامًا في مجال اللياقة البدنية، وكانت أطلقت Studio55 في عام 2015، لتصبح أول مدرب لياقة مرخص في المملكة، وفتحت أول فرع لها في الخبر ثم فرع ثان في جدة بعد ذلك بعامين.

وفي عام 2012 كانت أطلقت أيضًا العلامة التجارية للملابس الرياضية والرياضية TIMA، حيث قامت ببيع منتجاتها في جميع أنحاء المملكة والإمارات والبحرين والكويت.

ويُذكر أنه جاءت على رأس قائمة فوربس للنساء وراء أقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط العراقية الأمريكية هدى قطان، التي تم تصنيفها من بين أغنى النساء في أمريكا لعام 2019 بثروة تقدر بـ 610 ملايين دولار، وهي صاحبة العلامة التجارية Huda Beauty وتمتلك نحو 46 مليون متابع على إنستقرام.

وتتصدر النساء من أصل لبناني القائمة بنحو 14 سيدة، ثم السعوديات بواقع 10 سيدات، والمصريات بواقع 10 سيدات ثم الأردنيات بواقع 5 سيدات.

وقامت فوربس بوضع معايير لإنشاء التصنيف السابق شمل المشاهير الذين أيدوا العلامة التجارية، وعدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، والإيرادات ومعدل النمو، وعدد البلدان التي توجد بها العلامة التجاري، والتغطية الإعلامية، وسنوات الخبرة، ومقدار التمويل الخارجي المستلم.

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