شكرا لمتابعة خبر عن «الخضيري» يكشف حقيقة فيديو أوساخ حبيبات القهوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عدم صحة الفيديو المتداول حول وجودأوساخ في حبيبات القهوة . أكد الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عدم صحة الفيديو المتداول حول وجودأوساخ في حبيبات القهوة . وقال "الخضيري " عبر حسابه على " تويتر " هذا الفيديو غير صحيح واللون الذي يظهر بالماء هو لون طبيعي لحبيبات القهوة الخضراء وليس أوساخ . وكان فيديو قد انتشر لفتاة تقوم بغسل حبيبات القهوة فتظهر الوان في الماء وتدعي أنها أوساخ على غير الحقيقة .

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