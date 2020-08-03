شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب قعيد لا تفوته صلاة بالمسجد رغم الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو عن أحد النماذج التي يُقتدى بها في المجتمع لشاب قعيد لا تفوته صلاة الجماعة بالمسجد رغم إعاقته .
ويظهر الفيديو الذي قام بتصويره أحد الأشخاص ، الشاب وهو يسير بالكرسي المتحرك نحو المسجد ويفعل ذلك كل صلاة رغم الصعوبات ووجود عذر قد يمنعه شرعاً .
وحقق الفيديو إعجاب كبير بتدين الشاب وأخلاقه وصبره على إعاقته داعين الله له بالصحة والثواب العظيم .
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