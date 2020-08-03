السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 600 جولة رقابية على المراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (600) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط (42) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى تطهير وتعقيم (669) موقعاً، باستخدام (168579) لتراً من كمية المعقمات والتطهير، بمشاركة (9543) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس " كوفيد19".

// انتهى//

13:52ت م

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الدمام 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (600) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط (42) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ، ومخالفتين تكدس بالأسواق المركزية، وأخرى لحالتين في مساكن العمالة.وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى تطهير وتعقيم (669) موقعاً، باستخدام (168579) لتراً من كمية المعقمات والتطهير، بمشاركة (9543) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس " كوفيد19".// انتهى//13:52ت م0056

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