السعودية اليوم / فلسطين تسجل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 44.9 في المئة من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6 في المئة، وحالات الوفاة 0.5 في المئة.

// انتهى //

13:26ت م

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رام الله 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و527 حالة تعاف.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 44.9 في المئة من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6 في المئة، وحالات الوفاة 0.5 في المئة.// انتهى //13:26ت م0053

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