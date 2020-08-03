السعودية اليوم / 388 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في الكويت



الكويت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الكويت 388 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة الجديدة تضمنت 282 حالة لمواطنين كويتيين، و106 حالات لجنسيات أخرى.

// انتهى //

13:07ت م

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الكويت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجّلت الكويت 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 68299 حالة في حين سجلت 4 حالات وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 461 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة الجديدة تضمنت 282 حالة لمواطنين كويتيين، و106 حالات لجنسيات أخرى.// انتهى //13:07ت م0050

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