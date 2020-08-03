السعودية اليوم / "الأرصاد" : استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الثلاثاء إلى السبت



جدة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم -بمشيئة الله- , استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، والتي تُصحب برياحٍ نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة قد تتسبب في تساقط البرَد والسيول على بعض مناطق جازان , وعسير, والباحة .

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول أمطار متوسطة ، ورياح نشطة مثارة للأتربة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة ، ونجران .

ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المُبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة .

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13:03ت م

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