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2020-08-03 السوق المالية السعودية “تداول” تستأنف عملها الأربعاء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، أنها ستستأنف عملها بعد غد الأربعاء، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. Advertisements وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في وقت سابق أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء 7/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/7/2020 م، عليه: – يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/7/2020 م – يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5/8/2020



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