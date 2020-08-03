، انتعاش الطلب.. تنامي أنشطة مصانع منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2019 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أظهر مسح، أجري اليوم، تنامي أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أوائل 2019، في ظل انتعاش الطلب بعد مزيدٍ من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وانتعش مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل 51.8 نقطة في يوليو الماضي من 47.4 نقطة سجلها في يونيو الماضي، متجاوزاً مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير 2019.
ووفق "روسيا اليوم"، كانت بيانات قد أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1%، وذلك في ظل أزمة كورونا.
وفي إطار دعم الاقتصاد الأوروبي، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو.
وبالنسبة لألمانيا أظهر مسح أن المصنعين الألمان شهدوا في يوليو الماضي توسعاً في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، مما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.
وارتفع مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 نقطة في يوليو الماضي، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهرا.
وربط الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت"، فيل سميث، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.
وأضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب في ألمانيا دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعاف أقوى.
انتعاش الطلب.. تنامي أنشطة مصانع منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2019صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-03
أظهر مسح، أجري اليوم، تنامي أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أوائل 2019، في ظل انتعاش الطلب بعد مزيدٍ من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وانتعش مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل 51.8 نقطة في يوليو الماضي من 47.4 نقطة سجلها في يونيو الماضي، متجاوزاً مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير 2019.
ووفق "روسيا اليوم"، كانت بيانات قد أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1%، وذلك في ظل أزمة كورونا.
وفي إطار دعم الاقتصاد الأوروبي، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو.
وبالنسبة لألمانيا أظهر مسح أن المصنعين الألمان شهدوا في يوليو الماضي توسعاً في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، مما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.
وارتفع مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 نقطة في يوليو الماضي، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهرا.
وربط الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت"، فيل سميث، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.
وأضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب في ألمانيا دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعاف أقوى.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:42 PM
بعد مزيد من إجراءات تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا
أظهر مسح، أجري اليوم، تنامي أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أوائل 2019، في ظل انتعاش الطلب بعد مزيدٍ من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وانتعش مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل 51.8 نقطة في يوليو الماضي من 47.4 نقطة سجلها في يونيو الماضي، متجاوزاً مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير 2019.
ووفق "روسيا اليوم"، كانت بيانات قد أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1%، وذلك في ظل أزمة كورونا.
وفي إطار دعم الاقتصاد الأوروبي، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو.
وبالنسبة لألمانيا أظهر مسح أن المصنعين الألمان شهدوا في يوليو الماضي توسعاً في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، مما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.
وارتفع مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 نقطة في يوليو الماضي، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهرا.
وربط الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت"، فيل سميث، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.
وأضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب في ألمانيا دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعاف أقوى.
، انتعاش الطلب.. تنامي أنشطة مصانع منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2019 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انتعاش الطلب.. تنامي أنشطة مصانع منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.