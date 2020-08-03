، "صحة مصر": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة ،

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أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 94483 حالة، من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية
"صحة مصر": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-03
أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 94483 حالة، من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:03 AM
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:30 AM
ارتفاع حالات الشفاء إلى 42455 شخصًا.. و1318 متعافيًا يغادرون المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 94483 حالة، من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.
، "صحة مصر": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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