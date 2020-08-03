، المغرب.. تزايد عدد حالات الشفاء من "كورونا" لأكثر من 18 ألفًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أمس 522 إصابة جديدة ليبلغ عدد المصابين فيها 25537

سجلت المغرب 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد المصابين فيها 25537، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 382 بعد الإعلان عن 15 وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصًا.فيروس كورونا الجديد