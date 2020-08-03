محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد المصابين بلغ 31465 .. و1231 فارقوا الحياة سجلت الجزائر اليوم 515 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة إضافية. وحسب الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا المستجد جمال فورار، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 31465 إصابة و1231 حالة وفاة. بالمقابل، أعلنت اللجنة عن تسجيل 431 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 21419 حالة.فيروس كورونا الجديد الجزائر تسجل 515 إصابة جديدة بـ"كورونا" و8 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-02 سجلت الجزائر اليوم 515 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة إضافية. وحسب الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا المستجد جمال فورار، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 31465 إصابة و1231 حالة وفاة. بالمقابل، أعلنت اللجنة عن تسجيل 431 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 21419 حالة. Advertisements 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:06 PM اخر تعديل 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 12:30 AM إجمالي عدد المصابين بلغ 31465 .. و1231 فارقوا الحياة إجمالي عدد المصابين بلغ 31465 .. و1231 فارقوا الحياة سجلت الجزائر اليوم 515 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة إضافية. وحسب الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا المستجد جمال فورار، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 31465 إصابة و1231 حالة وفاة. بالمقابل، أعلنت اللجنة عن تسجيل 431 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 21419 حالة. ، الجزائر تسجل 515 إصابة جديدة بـ"كورونا" و8 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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