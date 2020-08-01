يحتاج الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية من استخراج رقم الآيبان الراجحي برقم الهوية فهو هام للغاية، ويساعدهم في استلام وإرسال الأموال، ولذلك نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا نجوم مصرية طريقة معرفة الرقم بسهولة، وجميع الطرق المتوفرة التي يمكنك من خلالها استخراجه.

استخراج رقم الايبان الراجحي برقم الهويه

هناك العديد من الطرق المتوفرة التي يمكنك من خلالها استخراج رقم الآيبان، وسنوضح لكم جميع الطرق البسيطة، وعليك اختيار الطريقة التي تناسبك لاستخراجه، ولكن لن يتطلب الأمر منك الكثير من الوقت يمكنك القيام به وأنت بالمنزل.

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المباشر للأفراد

واحدة من أفضل الطرق وابسطها التي تمكنك من استخراج الآيبان وأنت بالمنزل، سوف تحتاج فقط أن يكون لديك حساب على المباشر للأفراد، بعد ذلك عليك الدخول إلى الحساب الخاص بك ستجد في أسفل الصفحة الرئيسية من الموقع خيار الحسابات سيتم تحويلك إلى صفحة جديدة ويوجد بالأسفل رقم الآيبان وستجد في الأسفل الرقم مباشرة كما هو موضح في الصور بالأسفل.

كيفية الحصول على الآيبان

الطريقة الثانية وهي طريقة مميزة وبسيطة يمكنك القيام بها من المنزل، وهي من خلال زيارة موقع ويب، والحصول من خلاله على الرقم بكل سهولة تابع الخطوات التالية لمعرفة الطريقة: