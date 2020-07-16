وزير الطاقة: اتفاق «أوبك+» مستمر حتى أبريل 2022

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أسواق النفط لم تخرج من نفق كورونا حتى الآن، مؤكدًا أن اتفاق «أوبك+» مستمر حتى أبريل 2022.

وأضاف في مقابلة لقناة «العربية»، اليوم الخميس، أنه ما زال أمامنا إجراءات ستستمر خلال الفترة المقبلة، وتابع أنه كجزء من منظومة التعافي حتى يزول الوباء قررنا أن يكون هناك اجتماع شهري من قبل هيئة مراقبة سوق النفط.

وأشار إلى أن بالاتفاق نصًا صريحًا على أنه سيكون هناك اجتماع في ديسمبر للنظر في تمديد الاتفاق حتى 2022.

وأمس الأربعاء، وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+»، على توصيات؛ لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءًا من شهر أغسطس.

وأكد مصدر في تصريح لوكالة «رويترز»، أن «أوبك+»، ستعقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 18 أغسطس.

وأضاف أن اللجنة المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وافقت أيضًا على جدول زمني للتعويض عن زيادات في الإنتاج في مايو ويونيو لبعض الدول؛ وهو ما يعني أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أعمق حتى بعد تخفيف القيود رسميًّا.

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وأظهر بحث لـ«أوبك+» أن موجة قوية ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على النفط في 2020 بمقدار 11 مليون برميل يوميًّا، مقارنة مع انخفاض قدره 9 ملايين برميل يوميًّا في التوقعات الحالية.

وتخفض دول مجموعة «أوبك+»، التي تقودها السعودية وروسيا، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام.

وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميًّا حتى ديسمبر المقبل.

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