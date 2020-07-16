ضبط أحد المتهمين بقضية مقتل مواطن وإطلاق النار على رجال الأمن في الأفلاج

ألقت شرطة الرياض القبض على أحد أرباب السوابق من بين متهمين بقضية مقتل مواطن في محافظة الأفلاج وإطلاق النار على رجال الأمن والهروب منهم.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين جنائيًّا أسفرت عن القبض على أحد أرباب السوابق، وهو (مواطن بالعقد الثالث من العمر)، بمحافظة الأفلاج وذلك بعد مطاردته وتبادل إطلاق النار معه، وقيامه إثر إعطاب مركبته وإصابته بسلب مركبة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لمواصلة الهروب بها من رجال الأمن، الذين واصلوا مطاردته والقبض عليه، وضُبط بحوزته سلاح من نوع رشاش وكذلك بندقية بلجيكية الصنع.

وأوضح أن المقبوض عليه أحد المتهمين بقضية مقتل مواطن بتاريخ 8/9/1441هـ بمحافظة وادي الدواسر، ومتهم بإطلاق النار على رجال الأمن لدى مباشرتهم تفتيش منزله بتاريخ 15/11/1441هـ، ضمن الإجراءات الخاصة بالتحقيق في جريمة القتل.

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وأكد الرائد الكريديس أنه تم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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