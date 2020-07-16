ثقافي / "عقلك يزن ذهب" مسابقة تطلقها ثلاث جمعيات بطلعة التمياط لإشراك المجتمع بالأفكار الابداعية



رفحاء 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أطلقت ثلاث جمعيات بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية (جمعية البر الخيرية ، وجمعية صحتي ، وجمعية إسكان) اليوم, مسابقة "عقلك يزن ذهب" لإشراك المجتمع بالأفكار والإبداعات غير التقليدية، في المجالات التنموية والتقنية والاستثمارية والاجتماعية، والصحية، حيث رصدت ثلاث جوائز ذهبية لأفضل ثلاث أفكار.

وتأتي هذه المسابقة دعماً من جمعيات طلعة التمياط للأشخاص الذين لديهم أفكار إبداعية مميزة ولم تتح الفرصة لهم, حيث حددت شروطاً تضمنت تقديم فكرة غير تقليدية وقابلة للتنفيذ، مع إعطاء الفرصة للشخص المشاركة بأكثر من فكرة.

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19:48ت م

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