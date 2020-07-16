السعودية اليوم / الصحة الجزائرية تسجل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد



الجزائر 25 ذو القعدة 1441 هجري الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وكشف جمال فورار خلال مؤتمره الصحفي اليومي عن تسجيل 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 315 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15107 حالات.

// انتهى //

19:34ت م

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الجزائر 25 ذو القعدة 1441 هجري الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم، عن تسجيل 585 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 21355 حالة .وكشف جمال فورار خلال مؤتمره الصحفي اليومي عن تسجيل 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 315 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15107 حالات.// انتهى //19:34ت م0203

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