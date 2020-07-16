السعودية اليوم / جامعة طيبة تعلن عن الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 1442هـ



المدينة المنورة ٢٥ ذو القعدة 1441 هـ الموافق ١٦ يوليو 2020 م واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن الدفعة الأولى من المرشحين للقبول لتأكيد قبولهم في الجامعة وذلك على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني لإجراء عمليات التقديم للجامعة والاستدعاء وتأكيد القبول، حيث بدأت عبر عمليات إدخال البيانات الشخصية للمتقدمين وإصدار أرقام الترشيح ومفتاح الدخول للنظام الكترونياً ثم اعلان نتائج الترشيح واعلان الدفعة الأولى في جميع البرامج والفروع و التي ستكون على دفعات بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى وإلى أن تكتمل المقاعد المتاحة للقبول هذا العام.

وأشار الدكتور العوفي إلى أن الجامعة حرصت ومنذ بدء الإعلان عن التقديم إلى تجنيد جميع طاقاتها الفنية والبشرية؛ لتوضيح شروط وآليات القبول، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، والتخصصات المتاحة، وآلية الاستفسارات، وقد تفاعلت عمادة القبول والتسجيل مع كثير من الاستفسارات، وهيأت الحلول لمواجهة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات.

وذكر العوفي أن الجامعة ترحب باستفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول القبول عبر قنوات التواصل لعمادة القبول في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف (‪0148618800‬) أو البريد الإلكتروني ‪

// انتهى //

19:21ت م

0200



المدينة المنورة ٢٥ ذو القعدة 1441 هـ الموافق ١٦ يوليو 2020 م واسأعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن الدفعة الأولى من المرشحين للقبول لتأكيد قبولهم في الجامعة وذلك على الموقع الإلكتروني للجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني لإجراء عمليات التقديم للجامعة والاستدعاء وتأكيد القبول، حيث بدأت عبر عمليات إدخال البيانات الشخصية للمتقدمين وإصدار أرقام الترشيح ومفتاح الدخول للنظام الكترونياً ثم اعلان نتائج الترشيح واعلان الدفعة الأولى في جميع البرامج والفروع و التي ستكون على دفعات بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى وإلى أن تكتمل المقاعد المتاحة للقبول هذا العام.وأشار الدكتور العوفي إلى أن الجامعة حرصت ومنذ بدء الإعلان عن التقديم إلى تجنيد جميع طاقاتها الفنية والبشرية؛ لتوضيح شروط وآليات القبول، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، والتخصصات المتاحة، وآلية الاستفسارات، وقد تفاعلت عمادة القبول والتسجيل مع كثير من الاستفسارات، وهيأت الحلول لمواجهة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات.وذكر العوفي أن الجامعة ترحب باستفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول القبول عبر قنوات التواصل لعمادة القبول في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف (‪0148618800‬) أو البريد الإلكتروني ‪ [email protected] ‬ .// انتهى //19:21ت م0200

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة طيبة تعلن عن الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 1442هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.