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2020-07-16 الموارد البشرية : التحقيق في استغلال طفلة عبر قنوات التواصل الاجتماعي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها بصدد إحالة قضية استغلال طفلة في قنوات التواصل الاجتماعي للجهات المختصة. وقالت الوزارة عبر تويتر إنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال لطفلة في قنوات التواصل الاجتماعي بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وسيتم اتخاذ اللازم.



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