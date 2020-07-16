- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشف رضا جليلي خشنود المسؤول الكبير من مجموعة العمل المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في طهران، اليوم (الخميس)، أن المستشفيات الإيرانية تواجه نقصًا حادًا في الأطقم الطبية والأسرة، حيث يكافح البلد موجة ثانية قوية من جائحة كوفيد-19.
وأوضح "خشنود"، الذي أصيب هو نفسه بالفيروس، أن 172 من أفراد الأطقم الطبية في مستشفى واحد هو مستشفى الشهداء في طهران، حيث أصيبوا بالعدوى أو يرعون مصابين من أفراد أسرهم.
وأضاف أن الموجة الثانية من العدوى ظهرت في مطلع يونيو (حزيران) الماضي وتبين أنها أخطر من الأولى، وفقاً لـ"رويترز".
وبدأت إيران، البلد الأكثر تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط، تخفيف إجراءات العزل العام في منتصف أبريل (نيسان).
فيروس كورونا الجديد
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 06:21 PM
إصابة 172 مسعفًا في مستشفى واحدوطأة الموجة الثانية لـ"كورونا".. إيران تواجه نقصاً حاداً في الأطقم الطبية
كشف رضا جليلي خشنود المسؤول الكبير من مجموعة العمل المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في طهران، اليوم (الخميس)، أن المستشفيات الإيرانية تواجه نقصًا حادًا في الأطقم الطبية والأسرة، حيث يكافح البلد موجة ثانية قوية من جائحة كوفيد-19.
وأوضح "خشنود"، الذي أصيب هو نفسه بالفيروس، أن 172 من أفراد الأطقم الطبية في مستشفى واحد هو مستشفى الشهداء في طهران، حيث أصيبوا بالعدوى أو يرعون مصابين من أفراد أسرهم.
وأضاف أن الموجة الثانية من العدوى ظهرت في مطلع يونيو (حزيران) الماضي وتبين أنها أخطر من الأولى، وفقاً لـ"رويترز".
وبدأت إيران، البلد الأكثر تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط، تخفيف إجراءات العزل العام في منتصف أبريل (نيسان).
، وطأة الموجة الثانية لـ"كورونا".. إيران تواجه نقصاً حاداً في الأطقم الطبية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وطأة الموجة الثانية لـ"كورونا".. إيران تواجه نقصاً حاداً في الأطقم الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.