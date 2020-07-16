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وجَّه حساب منصة "أبشر" بمعلومات مهمة لمن أراد إصدار جواز سفر "سعودي" إلكترونياً عبر منصة "أبشر".
وقالت المنصة عبر حسابها في تويتر: قبل إصدار الجواز السعودي تأكد من وجود عنوان "واصل" مسجل، مع وجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية وسريان صلاحية الهوية الوطنية، وسداد رسوم الخدمة مع المخالفات المرورية.
وشددت على ضرورة ألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا يكون مرافقًا في جواز سفر آخر.
أبشر
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 05:59 PM
يجب التأكد من وجود عنوان "واصل" مسجل مع بصمة مسجلة"أبشر": 6 خطوات للحصول على جواز السفر السعودي "إلكترونياً"
وجَّه حساب منصة "أبشر" بمعلومات مهمة لمن أراد إصدار جواز سفر "سعودي" إلكترونياً عبر منصة "أبشر".
وقالت المنصة عبر حسابها في تويتر: قبل إصدار الجواز السعودي تأكد من وجود عنوان "واصل" مسجل، مع وجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية وسريان صلاحية الهوية الوطنية، وسداد رسوم الخدمة مع المخالفات المرورية.
وشددت على ضرورة ألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا يكون مرافقًا في جواز سفر آخر.
، "أبشر": 6 خطوات للحصول على جواز السفر السعودي "إلكترونياً" ،
المصدر : الخليج 365
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