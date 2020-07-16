لقاءات نصف شهرية عن بُعد بين مسؤولي الباحة والإعلاميين

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

يعتزم المركز الإعلامي بمنطقة الباحة تنظيم سلسلة لقاءات نصف شهرية عبر خدمة zoom عن بُعد مع مديري الإدارات الحكومية بمنطقة الباحة، يقوم المسؤول خلالها بالحديث عن نشاط إدارته بعدها يشارك الإعلاميون والإعلاميات بطرح الأسئلة المتعلقة بالإنجازات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها الإدارة.

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وسيكون استهلال اللقاءات مع وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري للحديث عن الجهود التي تقوم بها إمارة منطقة الباحة على كافة الأصعدة يلي ذلك لقاء مع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط وتتوالى اللقاءات بمشيئة الله مع مديري الإدارات الخدمية لمناقشة ما يهم المواطنين.

وأشار رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان الكرت إلى أن الهدف من اللقاء التواصل بين مديري الإدارات الحكومية وبين إعلاميين وإعلاميات الباحة من خلال الطرح الواعي من الإعلاميين وشفافية الحديث من المسؤول لإعطاء صورة صادقة وأمينة عن المنجز التنموي الذي يتحقق على ثرى وطننا الغالي في ظل حكومتنا الرشيدة.

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