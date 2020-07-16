جازان تسجل 170 حالة كورونا جديدة وتعافي 119 حالة

2020-07-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 14 مدينة، حيث سجلت جازان 63 إصابة، وصامطة 32 إصابة، وصبيا 25 إصابة، وبيش 12 إصابة، والعيدابي 10 إصابات، وأبو عريش 7 إصابات، والطوال 6 إصابات، والدائر 3 إصابات، والدرب 3 إصابات، وأحد المسارحة إصابتين، وفيفاء إصابتين، والريث إصابتين، والحرث إصابتين، وفرسان إصابة واحدة.

من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 119 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في مدينة جازان.

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إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3969 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2760 حالة، وبلغ عدد الوفيات 44 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1165 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 243238 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 187622 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2370 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 53246 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2206 حالة.

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