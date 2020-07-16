غرفة الشرقية تعلن 16 وظيفة لحملة الدبلوم و البكالوريوس بدون خبرة

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية (غرفة الشرقية) عن توفر (16) وظيفة شاغرة للسعوديين بمسمى (موظف خدمة عملاء هاتفية) للعمل في قطاع البنوك بمنطقة الرياض على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

– أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.

– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة (مستوى ممتاز).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– مهارات في التواصل مع العملاء.

– أن يكون العمر بين 20 و 29 سنة.

– الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات.

– القدرة على تحمل ضغط العمل.

– التفرغ التام.

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المزايا:

– العمل 5 أيام بالاسبوع (8 ساعات يومية) مع إجازة يومين اسبوعياً.

– راتب تنافسي يحدد بعد المقابلة الشخصية.

– حوافز شهرية.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– إجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 1441/11/24هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2CD8biV

