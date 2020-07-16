غرفة الشرقية تعلن 16 وظيفة لحملة الدبلوم و البكالوريوس بدون خبرة

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية (غرفة الشرقية) عن توفر (16) وظيفة شاغرة للسعوديين بمسمى (موظف خدمة عملاء هاتفية) للعمل في قطاع البنوك بمنطقة الرياض على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
– أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.
– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة (مستوى ممتاز).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– مهارات في التواصل مع العملاء.
– أن يكون العمر بين 20 و 29 سنة.
– الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات.
– القدرة على تحمل ضغط العمل.
– التفرغ التام.
المزايا:
– العمل 5 أيام بالاسبوع (8 ساعات يومية) مع إجازة يومين اسبوعياً.
– راتب تنافسي يحدد بعد المقابلة الشخصية.
– حوافز شهرية.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– إجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 1441/11/24هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2CD8biV
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