دكتور الطب البديل: «مسلوق الكمثرى» حل سحري لعلاج كورونا عن تجربة

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كشف الدكتور محمد سعيد الحاصل على دكتوراه في الطب الصيني،وصاحب أول دكتوراه في الطب البديل والأعشاب، في تصريحات خاصة لصحيفة (عاجل)، عن أن وصفة مسلوق الكمثرى، مع الامتناع عن الغذاء الحار من أول يوم إصابة بفيروس كورونا، يمنع ارتفاع درجات الحرارة بالجسم، ويؤدي إلى عدم ظهور أعراض.

وتساءل سعيد: لماذا وصفة الكمثرى المسلوقة مع سكر النبات، وعسل أكاسيا الفاتح اللون هي الأفضل في علاج الإصابة بفيروس كورونا؟

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وقال: لنستطيع الإجابة عن هذا السؤال المهم يجب أن نفهم ماهي YING، أو السوائل أو التغذية.. فـ YINGهي المرحلة الثالثة لتطور مرض فيروس كورونا،وهي عبارة عن حرارة عالية جدًا داخل الجسم تتسبب في نقص سوائل الجسم، وبشكل خاص سوائل الرئة.

وأضاف أن وصفة الكمثرى المسلوقة مع سكر النبات تقوم بتغذية سوائل الجسم، وسوائل الرئة على وجه الخصوص، مانعة تطور المرض، والانتقال إلى المرحلة الرابعة والخطيرة، وهي XUE، وبالتالي تمنع حدوث الوفاة لمريض كورونا أو دخوله العناية المركزة.

وتابع دكتور الطب البديل والأعشاب: جميع من تواصل معي بعد استخدام وصفة الكمثرى المسلوقة، بدأ التحسن لديهم بعد أول يوم من الاستخدام،وعلى سبيل المثال، هناك زميل عمل سابق في الخمسينيات من العمر، يعمل في أحد مستشفيات وزارة الصحة، ومصاب بالسكري وارتفاع في الكوليسترول وانسداد في الشرايين ومركب دعامة لشرايين القلب، شعر بأعراض انفلونزا، وأكدت نتيجة المسحة بأنه مصاب بفيروس كورونا، وبعد استخدام وصفة الكمثرى المسلوقة، والامتناع عن الغذاء الحار منذ أول يوم للإصابة، لم ترتفع لديه حرارة الجسم و لم يصب بأي أعراض ما عدا أول يوم من الإصابة، وكل هذا حدث بعد استخدام وصفة الكمثرى المسلوقة لفيروس كورونا.

