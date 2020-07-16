السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 895 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء إلى 2830 شخصًا.

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 149 شخصًا.

// انتهى //

02:02ت م

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نواكشوط 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد المصابين إلى 5564 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 895 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء إلى 2830 شخصًا.وأوضح أنه لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 149 شخصًا.// انتهى //02:02ت م0283

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