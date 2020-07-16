السعودية اليوم / بلدي روضة هباس يناقش ميزانية البلدية المقترحة لعام 2021م



رفحاء 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بروضة هباس اليوم جلسته الـ 63 برئاسة رئيس المجلس البلدي عويد بن نهار الوبيري, وحضور أعضاء المجلس, وذلك بمقر المجلس البلدي.

وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها ميزانية البلدية المقترحة لعام 2021م‏، كما اطلع على التعاميم الواردة من أمانة المجالس واعتمد ماجاء فيها.

// انتهى //

23:24ت م

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