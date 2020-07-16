- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم اختراق حساب جو بايدن ومشاهير في تويتر.. احذروا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اختراق حساب جو بايدن ومشاهير في تويتر.. احذروا
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر خبراء التقنية من حملة اختراق لحسابات مليونية عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، حتى إن المشاهير حول العالم تعرضوا لعمليات اختراق وابتزاز.
وقالوا: “إذا شاهدتم تغريدة لحساب مخترق فيها هذا الرابط (الرابط الموجود في الصورة) لا تضغطوا عليه أبدًا… فهو رابط للاختراق”.
كما تعرض المرشح الأول للرئاسة الأمريكية (جو بايدن) لاختراق حسابه كما توقع البعض الآخر اختراق حساب دونالد ترامب.
في سياق متصل، تعرضت حسابات مشاهير وشركات معروفة على “تويتر”، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية.
من جهته نصح الخبير التقني عبدالله السبع الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في تويتر”.
وأضاف السبع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة أبل وشركات كبيرة”.
وتابع السبع: “أنصح وبشدة أنك تغير الرقم السري لحسابك إلى أن تنتهي الأزمة؛ لأنه واضح أن الأرقام السرية ممكن تتسرب”.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر اختراق حساب جو بايدن ومشاهير في تويتر.. احذروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.