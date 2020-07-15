الملك سلمان يصدر عدة أوامر ملكية عاجلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 09:13 مساءً - 8 دقائق مضت أخبار السعودية 7 زيارة
أصد العاهل السعودي، الملك سلمان بقن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية عاجلة قبل قليل.
وجاءت القرارت التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” كما يلي:
تعيين الدكتور/ بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.
تعيين المهندس/ عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.
تعيين المهندس/ وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.
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