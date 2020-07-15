الملك سلمان يصدر عدة أوامر ملكية عاجلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 09:13 مساءً - ‏8 دقائق مضت أخبار السعودية 7 زيارة

أصد العاهل السعودي، الملك سلمان بقن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية عاجلة قبل قليل.

وجاءت القرارت التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” كما يلي:

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تعيين الدكتور/ بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس/ عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس/ وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.