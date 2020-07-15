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أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران بعد انتهاء فترة عملها بالمملكة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن، والتي ودعت سموه بعد انتهاء فترة عملها في المملكة.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل قيادة البلدين اللتان تحرصان على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، مشيدا سموه بما قدمته كورهنن خلال فترة عملها من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً لها التوفيق في مهام عملهاالقادمة.

من جهته عبرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية، ونوهت بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية استباقية ساهمت في الحد من انتشار فايروس المستجد، معربةً عن سعادتها بالفترة التي قضتها في المملكة، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

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