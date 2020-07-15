شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي يعلن تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الصحي التعاوني، اليوم الأربعاء، تعميمًا لكافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وتضمّن التعميم إشعارًا بتمديد اعتماد تغطية خدمة الطب الاتصالي، وخدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الضمان الصحي ياسر المعارك إن هذا القرار يأتي اتساقًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كرونا الجديد (COVID-19)، إضافة إلى استمرار الطلب على خدمات الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال عبر خدمات الرعاية المنزلية.

وأوضح أن عدد المستفيدين من خدمات الطب الاتصالي بلغ أكثر من 14090 مؤمن له فيما بلغ عدد المستفيد من خدمات تطعيم الأطفال عبر الرعاية المنزلية ما يزيد عن 5472 مستفيدًا.