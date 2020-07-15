الأحساء تصل إلى 49 درجة مئوية والباحة تُسجل أقل درجة

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن المناطق التي سجلت أعلى الدرجات والتي تضمنت الأحساء بـ 49 درجة مئوية. كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن المناطق التي سجلت أعلى الدرجات والتي تضمنت الأحساء بـ 49 درجة مئوية. وجاءت القيصومة في المركز الثاني بـ 48 درجة مئوية،والدمام سجلت 47 درجة مئوية. وسجلت الباحة أقل الدرجات بـ 30 درجة مئوية وأبها 32 درجة مئوية وخميس مشيط 33 درجة مئوية.

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