الخارجية: وفاة أربعيني بكورونا بين أبناء الجالية في أميركا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، تسجيل حالة وفاة جديدة بين أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بفيروس كورونا .

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن حالة الوفاة الجديدة بكورونا تعود للمواطن علي محمود شعبان (47) عامًا. ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 65.

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ووكانت الخارجية قد أعلنت في الأمس، تسجيل21 إصابة جديدة بين صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، في ولاية تنسي وولاية متشيغن. ليرتفع عدد الإصابات الى 1938.