وزير الطاقة: نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إننا نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط.

تجتمع منظمة أوبك وحلفاء «تتصدرهم روسيا»، اليوم الأربعاء؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج اعتبارًا من أغسطس، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا.

وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبرى فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة، يوم الأربعاء؛ لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.

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وقالت 5 مصادر في «أوبك+»، إنه لا توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس.

ويخفض تحالف «أوبك+» الإنتاج بواقع 9.7 ملايين برميل يوميًّا منذ مايو «10% من الإمدادات العالمية»، وبعد يوليو من المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل يوميًّا حتى ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

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لجنة مراقبة «أوبك+» تحدد سياسة الإنتاج المقبلة.. اليوم الأربعاء