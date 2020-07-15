رسميًا.. تسجيل 2671 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 2325

وزارة الصحة: ارتفاع حالات التعافي إلى 183048 شخصًا..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 240474، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 183048، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2325 حالة، فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة، و5488 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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