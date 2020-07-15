السعودية اليوم / تمديد تغطية خدمة الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال عبر الرعاية المنزلية



الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية تضمّن إشعاراً بتمديد اعتماد تغطية خدمة الطب الاتصالي، وخدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كرونا الجديد (COVID-19)، إضافة إلى استمرار الطلب على خدمات الطب الاتصالي وتطعيم الأطفال عبر خدمات الرعاية المنزلية، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس حيال تمكين المؤمّن لهم من الشرائح التي يستهدفها النظام من الحصول على الحماية والتغطية الكاملتين، إضافة إلى تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة و الابتكار في القطاع.

وبين أن عدد المستفيدن من خدمات الطب الاتصالي بلغ أكثر من 14090 مؤمّن له، فيما بلغ عدد المستفيد من خدمات تطعيم الأطفال عبر الرعاية المنزلية ما يزيد عن 5472 مستفيداً، مهيباً بشركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين كافة إلى ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، داعياً المؤمّن لهم وجمهور المستفيدين لاستغلال قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على جميع التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa

والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa وتطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي: (تويتر، وفيس بوك، ولنكد إن).

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19:48ت م

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