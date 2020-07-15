السعودية اليوم / 55887 مستفيداً من خدمات مستشفى نفي العام



الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

بلغ عدد المستفيدين من خدمات مستشفى نفي العام خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م 55887، حيث استفاد مايقارب من 18810 مرضى من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها ل 7100 مراجع .

وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 8000 فحص مخبري، و 3800 فحص شعاعي, وأجرى كذلك ( 16) عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد ( 16 ) عملية جراحية، ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية إلى ( 32 ) عملية جراحية وذلك خلال المدة نفسها ، كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته ل ( 80) مستفيداً ، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية -البالغ عددها 10 مراكز صحية- (17795) مستفيداً .

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19:20ت م

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