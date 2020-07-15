السعودية اليوم / فلسطين تسجل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

سجلت فلسطين 419 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6,619 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1,487 حالة.

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19:18ت م

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رام الله 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت فلسطين 419 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6,619 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1,487 حالة.// انتهى //19:18ت م0184

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