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تخصيص 7 ملايين م2 لمشاريع الإسكان الجديدة في تبوك
بهدف تسريع تملك المواطنين للسكن
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
خصصت أمانة منطقة تبوك أراضي لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة بما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة.
5 مواقع في المنطقة
وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذه الأراضي انقسمت إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، إذ يأتي الجزء الأول منها بمساحة ( 1605107م2) والجزء الثاني بمساحة ( 1394436م2 ) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث (7712786م2) والجزء الرابع ( 1767700م2 ) والجزء الخامس ( 1932985م2 ) ليبلغ إجمالي مساحة ما خصصته الأمانة من الأراضي (7471506) (سبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعين ألفًا وخمسمائة وستة أمتار مربعة.
تسريع حصول متابعات الخليج 365 على السكن
وأشار الشفق إلى أن الأمانة حرصت على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة لدعم جميع الخطوات التي تسرع من سرعة حصول المواطنين على الوحدات الإسكانية.
وشدد على حرص واهتمام القيادة الرشيدة على توحيد الجهود ووضع الآليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في رخاء ورفاهية متابعات الخليج 365 في هذا البلد العطاء، منوهًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على تحقيق كل ما يخدم متابعات الخليج 365 في المنطقة كما نوه بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لهذا الأمر وحرصه الشديد على تحقيقه.
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