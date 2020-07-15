السعودية | صور غريبة.. صيد الأسماك بواسطة "الحمير" في القطيف

شكرا لقرائتكم صور غريبة.. صيد الأسماك بواسطة "الحمير" في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على ضفاف شاطئ القطيف شرق السعودية، وتحت نظرات المتنزهين المتعجبين من المشهد، تتجه مجموعة من الحمير يقودها صاحبها إلى البحر قبل الغروب، في عادة يومية للصيد عبر "القاري".

المصور أثير علي كان يترقب هذه اللحظة اللافتة في بحر "تاروت"، ليقتنص قصصاً من عبق الماضي بعدسته، يقول لـ"العربية.نت": كنت أسمع كثيراً عن صيد السمك عبر الحمير، حيث يقوم المزارع برياضة بسيطة في البحر بالقاري - الصندوق الخشبي خلف الحمار- ويصطاد مجموعة من الأسماك في منطقة تجتمع فيها تسمى الحظرة، وهي بناء من الحديد والأسلاك تأتي الأسماك وتعلق في الفخ.

وأضاف: "أردت أن أقوم بمعرض فني لاستعادة ماضي الصيد في المنطقة عبر صور احترافية للصيادين بكافة الطرق، قمت بتغطية الكاميرا وارتديت ملابس السباحة لأغوص بالقرب من هذا المشهد دون لفت للأنظار الذي قد يربك الموقف".

وبين أثير أنه مغرم بتوثيق تاريخ القطيف، الذي لم يندثر، ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، ليشاهد تفاعلا واسعا للصور، عبر عشاق الصورة.