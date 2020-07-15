شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يكشف طريقة تحديد القبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور خالد الزعاق، رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، طريقة سهلة لتحديد إتجاه القبلة . كشف الدكتور خالد الزعاق، رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، طريقة سهلة لتحديد إتجاه القبلة . وأوضح الزعاق أنه في حال الرغبة في تحديد القبلة يتم غرس شاخص وتتركه 20لـ دقيقة بتوقيت مكة وعند الظهر على الحرم والتقاء الظل بالشاخص تحدد القبلة.

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