شكرا لمتابعة خبر عن توجيه للمنشآت التجارية بعدم إلزام المتسوقين بلبس القفازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، بناءً على التوصيات الصحية، المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات لما قد تسببه من تفاقم الأزمة وانتشار العدوى لعدم استخدامها بشكل صحيح.

وقالت أمانة الرياض، في بيان لها: " ‏بناءً على التوصيات الصحية.. أمانة منطقة الرياض توجه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي، كما أنها قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها " .