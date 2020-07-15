شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح الإجراءات الإحترازية للعمالة المنزلية المختصة برعاية كبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الصحة أن كبار السن هم من أكثر الفئات العمرية تأثراً بمضاعفات أكدت وزارة الصحة أن كبار السن هم من أكثر الفئات العمرية تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ونصحت "الصحة" من خلال رسم معلوماتي نشرته عبر حسابها في تويتر، بأن من لديه عمالة منزلية ترعى كبيراً في السن، فإنه يُطلب منهم الالتزام بعدد من الإجراءات تتضمن لبس الكمامة عند تواجدهم مع كبار السن، وغسل اليدين قبل وبعد ملامسة كبير السن، إلى جانب المحافظة على التباعد الجسدي إذا لم تكن هنالك حاجة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع كبير السن، والحرص على لبس الكمامة والقفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير السن، والتخلص منها بشكل سليم.

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