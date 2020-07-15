«المرور» يحدِّد قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة

يمكن اتخاذ الإجراء قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا
أوضح المرور السعودي أنه يمكن تجديد الاستمارة قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا، مشيرًا إلى أن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «سلام عليكم.. الاستمارة عندي منتهية كم رسوم التجديد؟».
وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «مرحبًا بك، يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا؛ علمًا بأن رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات.. نشكر تواصلك».
وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزم شروطًا ضرورية تتمثل في:
– أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.
– أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.
– سداد رسوم تجديد الاستمارة، ورسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».
– التأكُّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.
طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»
ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
– ادخل على موقع أبشر «من هنا» .
– انقر على خيار «أبشر أفراد».
– سجل بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي.
– اضغط على تسجيل الدخول.
– أدخل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية.
– من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».
–انقر على «تجديد رخصة السير».
– ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.
– حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».
– انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».
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