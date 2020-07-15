«مدني جازان» يحذّر من أمطار رعدية.. ويدعو المواطنين للحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدّم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتدنٍّ وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفاديًا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار.

وشدّد على ضرورة عدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والحذر وعدم السرعة عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة أو المرور تحت أسلاك الضغط العالي وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والدعائية عند نشاط الرياح السطحية مع أفضلية البقاء بالمنازل في مثل هذه الظروف الجوية وعدم الخروج إلا عند الضرورة وخاصة من يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي.

ودعا العقيد الغامدي إلى الاطلاع على ما يتم بثّه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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من جانبها تتوقع الهيئة العامة للأرصاد اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وحائل، وتمتد الحالة المناخية إلى منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، خاصةً الطريق الساحلي.

ويكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة وجنوب شرقها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

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