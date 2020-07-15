السندات كانت تُكتب بعدة لغات
روى الباحث في التراث أحمد بن مساعد الوشمي قصة سندات الحج التي كانت بمنزلة أول تعامل ورقي مالي في المملكة قبل ظهور عملة الريال السعودي.
وكشف الوشمي، في تقرير نشرته دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تويتر، أنه كان الحجاج من شتى دول العالم يأتون إلى أراضي المملكة فيقدمون أموالهم التي قدموا بها ويتسلمون بدلًا منها سندات الحج.
وأضاف أن السندات كانت تكتب بعدة لغات مختلفة، وكان الحجاج يستخدمونها لدفع تكاليف إقامتهم، ولشراء الأطعمة والأغراض المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل «الريال».. فيديو يوثق أول تعامل مالي ورقي في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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