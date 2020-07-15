

أبهـا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا غداً ، دورة تدريبية إلكترونيّة مجانيّة بعنوان " مهارات التلخيص والنقد الأكاديمي للدراسات العلمية السابقة في رسالة الباحث " , تستهدف طلاب وطالبات الدراسات العليا ضمن مشروع ‫" مبادرون ".

وأبان عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع أن الدورة تهدف إلى التعريف بأوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة وطرق عرضها وتوظيفها في البحث.

// انتهى //

13:38ت م

0074





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية بعنوان " مهارات التلخيص والنقد الأكاديمي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.